Riva Ligure: incendio da uno scaldaletto in un appartamento di via Aurelia, donna di 80 anni muore soffocata

Tragedia questa mattina a Riva Ligure. Una donna di circa 80 anni è stata trovata senza vita, nel suo appartamento di via Aurelia 40 a Riva Ligure. La donna, Lidia B. che viveva sola dopo la scomparsa del marito di alcuni anni fa, secondo una prima ricostruzione avrebbe acceso uno scaldaletto e si sarebbe addormentata. Per cause ancora in via d'accertamento (forse per un corto circuito) dallo scaldaletto è scaturito l'incendio.

La donna, svegliatasi nella stanza avvolta dal fumo, ha tentato di fuggire via ma il fumo l'ha soffocata e, purtroppo, all'arrivo dei soccorritori è stata trovata senza vita. Sono stati i vicini a dare l'allarme e, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo e i Carabinieri della stazione di Santo Stefano al Mare e della compagnia di Sanremo. Con loro anche il personale medico del 118. Il rogo è stato totalmente domato ma, purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Lascia due figli.

Con le forze dell’ordine, sul posto anche il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.