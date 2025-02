Vallecrosia, comunità riunita per la festa di San Giovanni Bosco (Foto e video)

Festa con Don Bosco a Vallecrosia. Due appuntamenti hanno riunito, nella giornata odierna, la comunità nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice.

In mattinata è stata celebrata la santa messa con i giovani del Cnos Fap e, per l'occasione, sono stati consegnati gli attestati e i diplomi ai ragazzi. "Oggi festeggiamo insieme Don Bosco" - dichiara don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Questa mattina sono, inoltre, stati consegnati ai ragazzi del Cnos Fap gli attestati di qualifica per il terzo anno e il diploma tecnico per il quarto anno. Infine, gli ex allievi hanno consegnato la loro tessera ai giovani, ormai ex allievi".

Nel pomeriggio, invece, si è svolta la santa messa con le autorità civili e militari, la polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, la popolazione e la Famiglia Salesiana. La serata si è conclusa con un ricco aperitivo nel bar dell'oratorio. "Per aiutare i giovani bisogna sorreggerli e sostenerli, aspettare i loro tempi affinché i loro talenti e le loro potenzialità possano esprimersi veramente" - afferma il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi presente insieme agli assessori Patrizia Biancheri e Denis Perrone e ai consiglieri comunali Fabio Perri, Mirko Valenti e Cristian Quesada - "Questa mattina la chiesa era piena di giovani: 200 ragazzi che fanno il percorso formativo a Don Bosco e un gruppo che è venuto a ritirare l'attestato di formazione".

"Oggi nella festa di San Giovanni Bosco il cuore si riempie di gratitudine e speranza" - dice il consigliere regionale ed ex sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "Don Bosco non è solo un ricordo del passato ma una presenza viva che continua ad operare nei cuori di chiunque crede nella bellezza della gioventù, nella forza dell’educazione e nella potenza dell’amore gratuito. Il suo sogno non si è spento: ogni gesto di bene che compiamo, ogni sorriso donato, ogni giovane che trova una strada e una speranza è una piccola fiamma di quella grande luce che lui ha acceso. Chiediamo a Don Bosco di continuare a sussurrare anche a noi le sue parole più belle: 'Camminate con i piedi per terra e con il cuore abitate in cielo!'".

"L'oratorio Don Bosco è un grande punto di incontro per tutti i giovani del nostro territorio, non solo di Vallecrosia ma di tutto il ponente ligure" - sottolinea il consigliere regionale Veronica Russo - "E' stato un grande momento la consegna dei diplomi agli studenti dei corsi professionali del Cnos avvenuta questa mattina. E' stato bellissimo vedere ragazzi che hanno terminato il loro percorso scolastico e sin da subito sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro".

I festeggiamenti proseguiranno domani pomeriggio, sabato 1° febbraio, nell'oratorio Don Bosco. "Alle 15.30 sono previsti giochi e divertimento per i ragazzi delle elementari, alle 17.15 si terrà una preghiera e poi vi sarà la merenda mentre alle 18 verrà celebrata la santa messa" - fa sapere don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "La serata proseguirà con una cena insieme ai ragazzi delle medie e ai loro genitori".