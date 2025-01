Bordighera: il 15 marzo il 'Montale' sede delle semifinali dei ‘Campionati internazionali di giochi matematici’

Anche quest’anno l'Istituto 'Fermi-Polo-Montale' sarà la sede delle semifinali (al plesso di Bordighera) dei giochi matematici internazionali, un’occasione unica per tutti gli studenti, le studentesse e gli appassionati di matematica che vorranno mettere alla prova la loro intuizione e che hanno voglia di divertirsi. La partecipazione è aperta a tutti coloro che come noi pensano che la matematica sia, oltre che utile, un appassionante divertimento, a chi ritiene di avere abilità logico-matematiche e a chi desidera cimentarsi con un modo nuovo e affascinante di affrontare i problemi di logica.

I quarti di finale si svolgeranno on line venerdì 28 febbraio (termine ultimo per le iscrizioni il 12) e la classifica sarà precisata e comunicata ai concorrenti prima dello svolgimento della gara successiva, le semifinali, che si terranno in presenza al plesso Montale di Bordighera (sito in Via Cagliari) sabato 15 marzo, ma per gli esclusi sarà comunque organizzata una 'gara di consolazione' (nello stesso giorno delle semifinali), in modo che ogni concorrente abbia due prove con cui mettersi in gioco.

Diverse le categorie saranno modulate sulla difficoltà d’esecuzione e sull’età dei partecipanti:

- C1 (per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado);

- C2 (per gli studenti di terza della scuola sec. di I grado e di prima della scuola sec. di II grado);

- L1 (per gli studenti di seconda e terza della scuola secondaria di II grado);

- L1 Plus (per gli studenti di quarta e quinta della scuola secondaria di II grado);

- L2 (per gli studenti universitari);

- GP ("Grande Pubblico" riservato agli adulti, dal 3° anno di università ... ai classici 99 anni di età)