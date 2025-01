Vallecrosia, lavori di ristrutturazione: chiusi al pubblico gli uffici comunali e demografici (Foto)

Saranno chiusi al pubblico, il 4 febbraio, gli uffici comunali della sede principale in corso Orazio Raimondo e gli uffici demografici della sede distaccata in via Melvin Jones a Vallecrosia.

Una decisione presa dal Comune per consentire, in totale sicurezza, i lavori di ristrutturazione degli edifici e l'ammodernamento degli impianti.

"Si informa la cittadinanza che gli uffici resteranno chiusi al pubblico il giorno il 4 febbraio 2025 a causa dei lavori di ristrutturazione degli edifici e ammodernamento degli impianti" - fa sapere il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi.