Sanremo: security manager ad Amaie Energia, l'Amministrazione condivide le scelte della partecipata

L'amministrazione comunale condivide le scelte della partecipata Amaie Energia e Servizi mirate al rafforzamento dell'organico, in considerazione degli importanti compiti che è chiamata ad assolvere, in particolare la gestione del Mercato dei Fiori, del Parco costiero in cui si sviluppa la pista ciclopedonale e dei servizi di igiene urbana che le sono affidati.

Il piano delle assunzioni previsto vede l'innesto di 50 unità nell'organico. Intanto, è stata introdotta la figura del "security manager", nella persona del dott. Francesco Capone, esperto del settore. Una figura di alto profilo, con la possibilità d'incidere sul piano sicurezza e sulla trasparenza amministrativa, sostenendo così l’intero meccanismo gestionale.