Difesa del suolo: 27 milioni di euro dal Ministero alla Liguria, alla nostra provincia arrivano 2,2 milioni

Via libera definitivo del ministero dell’Ambiente-Mase al Piano da oltre 27 milioni di euro (27.022.948,22 euro) presentato da Regione Liguria per 23 di interventi su tutto il territorio, sia di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua sia di contrasto al dissesto idrogeologico, tra cui anche il finanziamento per circa 5,5 milioni di euro dei lavori di consolidamento della falesia di Camogli, in parte crollata nel febbraio del 2021 con una porzione del cimitero.

Con l’ultimo passaggio formale dell’emanazione del decreto ministeriale le risorse verranno poi trasferite al Commissario per gli interventi contro il dissesto e presidente della Regione Marco Bucci. "Questo Piano consente la realizzazione di interventi molto importanti per la sicurezza del territorio in ogni provincia ligure - commenta il presidente e Commissario Bucci - Con le risorse stanziate, di cui circa 5,5 milioni di euro per il consolidamento della falesia di Camogli, interveniamo su punti critici come, ad esempio, il rio Busalletta a Busalla, il torrente Gromolo a Sestri Levante e l'adeguamento del rio Beglini a Taggia. Questi lavori non solo servono a mitigare il rischio idrogeologico, ma soprattutto garantiscono la sicurezza di centinaia di persone e di molte attività produttive. Il lavoro della Regione prosegue, sempre nella direzione della collaborazione solida e proficua con Anci e i Comuni”.

“Grazie a questo Piano diamo attuazione al programma di interventi straordinari di mitigazione del rischio idraulico individuato puntualmente nel febbraio dello scorso anno sulla base dei fabbisogni individuati dai Comuni in collaborazione con Anci che ringrazio – dichiara l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone –. Portare a termine una programmazione di questo tipo comporta un impegno anche degli uffici molto importante, secondo l’impostazione adottata nelle precedenti legislature: lavorare in tempo di pace come in questo caso, e non a seguito di situazioni emergenziali, è un elemento di cui siamo particolarmente orgogliosi. Si chiude così in maniera assolutamente positiva la programmazione dei lavori sui principali corsi d’acqua liguri, con una messa in sicurezza dei territori in modo capillare. A questo programma sui corsi d’acqua si aggiungono alcuni interventi strutturali di contrasto al dissesto idrogeologico a Busalla, Camogli, Borghetto Santo Spirito e Quiliano. Tra questi, il più significativo è il finanziamento per l’avvio della prima fase di consolidamento della falesia di Camogli dopo il crollo del 2021, con una parte del cimitero soprastante che finì in mare. In questo caso, verrà finanziato con circa 5,5 milioni di euro, e ulteriori 500mila euro di cofinanziamento del Comune, il primo lotto strategico dell’opera di messa in sicurezza, con riferimento alla porzione più orientale della falesia immediatamente sottostante la zona del Belvedere, dove si trovano alcune case e dove passa la strada di accesso principale al paese”.

In provincia di Imperia arriveranno 2.205.700 euro per: Pontedassio (intervento di mitigazione del rischio idraulico in un tratto del torrente Impero per 789.600 euro), Sanremo (lavori di messa in sicurezza della scarpata sottostante il campo sportivo Pian dei Cavalieri in Strada Borgo Opaco per 416.100 euro) e Taggia (opere idrauliche di adeguamento del rio Beglini, zona ex caserme Revelli per un milione di euro).