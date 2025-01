"Storia alternativa del mondo", Roberto Giacobbo incanta ai martedì letterari di Sanremo (Foto e video)

Il giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo ha presentato il suo ultimo libro, "Storia alternativa del mondo. Un viaggio pieno di sorprese nel cammino dell'uomo. Dalle piramidi ai giorni nostri" (Mondadori) ai martedì letterari del Casinò di Sanremo. A dialogare con lui il giornalista e saggista Carlo Sburlati.

Con il suo nuovo saggio, Roberto Giacobbo ha offerto al pubblico una lettura affascinante e inedita della storia dell’umanità, raccontando come, in alcuni momenti cruciali, il corso degli eventi "potrebbe essere andato molto diversamente da ciò che conosciamo". Un approccio che mescola rigore scientifico e un pizzico di audacia nel mettere in discussione interpretazioni consolidate, offrendo nuove prospettive e ipotesi sorprendenti.

Durante l’incontro, Giacobbo ha spiegato la genesi del libro: “Questo è un libro che parla proprio di ciò che ‘sarebbe’ accaduto molti anni fa… una volta. La storia è spesso raccontata dai vincitori ed è frutto di centinaia di interpretazioni, a volte prive di verifiche. Ho voluto esplorare come piccoli dettagli, un tempo insignificanti, possano oggi cambiare completamente la nostra visione dei fatti storici”.

Il libro conduce il lettore in un viaggio che parte dalle origini della Terra e attraversa epoche e personaggi chiave come i faraoni, i templari, Omero, Dante, Nostradamus e Nikola Tesla. Ogni capitolo invita a guardare oltre, alla ricerca di tracce e connessioni spesso trascurate, mostrando come piccoli elementi possano stravolgere le nostre certezze.

Noto per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi, Roberto Giacobbo è il volto di programmi televisivi come “Freedom – Oltre il confine” su Italia1, oltre ad aver condotto celebri trasmissioni come “Voyager”, “Stargate – Linea di confine” e “La macchina del tempo”. Autore prolifico, Giacobbo ha pubblicato numerosi libri di successo, tra cui "Templari. Dov’è il tesoro?" e "Le carezze cambiano il DNA".

Il calendario dei Martedì Letterari prosegue giovedì 30 gennaio, alle ore 16:30, con Alessandro Cecchi Paone, che presenterà il saggio "Raimondo di Sangro di Sansevero. Dialogo sull’immortalità" (Armando De Nigris Editore).