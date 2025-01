Ventimiglia: ingombranti, l’assessore Calimera conferma il conferimento con cassoni scarrabili, due appuntamenti al mese e programmazione semestrale

Riprenderà mercoledì prossimo il servizio che prevede il posizionamento di due cassoni scarrabili, uno per il conferimento dei rifiuti ingombranti in generale, l’altro per il conferimento dei dispositivi elettronici (RAEE), al fine di ridurre e scongiurare quanto possibile l’intollerabile fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città. Il servizio seguirà le modalità previste per il conferimento al Centro di Raccolta e sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione semestrale, dalle 7.30 alle 11.30.

Possono conferire tutti i cittadini privati, residenti in Ventimiglia, in regola con il pagamento della TARI, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato. “Il servizio in questo ultimo anno ha dato i risultati sperati – dichiara il neo Assessore all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti, Domenico Calimera - in totale sono stati 700 i cittadini che si sono recati presso i cassoni, consentendo così di raccogliere circa 27 tonnellate di materiali ingombranti e dispositivi elettronici che altrimenti, in alcuni casi, avrebbero sicuramente portato all’abbandono abusivo. Ho ritenuto opportuno e necessario mantenere il servizio in oggetto e, per venire incontro alle esigenze di organizzazione dei cittadini, ho approntato con gli uffici e con la società Tecknoservice una programmazione semestrale in grado di coprire tutto il territorio comunale. In generale, ogni mese, i cassoni saranno posizionati una volta in centro e una volta in una frazione, a rotazione. Sono certo che i cittadini apprezzeranno la conferma del servizio. Ricordo comunque che è attivo, accanto a questo, il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, che in questo periodo sta funzionando a pieno regime: è sufficiente contattare Teckoservice al numero verde 800 508 999 per concordare il ritiro al piano strada, anche un giorno per l’altro”.

La nuova programmazione semestrale prevede che i cassoni vengano così posizionati:

FEBBRAIO 2025

5 Febbraio 2025: Via Dante

19 Febbraio 2025: Ventimiglia alta – Piazzale Funtanin

MARZO 2025

5 Marzo 2025: Via Veneto

19 Marzo 2025: Roverino – fronte Civico Cimitero

APRILE 2025

2 Aprile 2024: Marina San Giuseppe – Piazza Marconi

16 Aprile 2024: Via Lamboglia

MAGGIO 2025

7 Maggio 2025: Via Veneto

21 Maggio 2025: Frazione Latte – fronte scuola elementare

GIUGNO 2025

4 Giugno 2025: Ventimiglia alta – Piazzale Funtanin

18 Giugno 2025: Via Dante