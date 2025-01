Sanremo: momento speciale di lettura alla scuola elementare 'Rubino' per la 'Giornata della Memoria' (Foto)

Anche quest’anno Giornata della Memoria ha significato per i ragazzi di quarta e quinta della scuola 'Rubino' di Sanremo un momento speciale di lettura. La dott.ssa Rossella Masper è stata la voce narrante del libro 'Olocausto, Storie di sopravvissuti' (Valentina Edizioni). Si tratta di un libro a fumetti che racconta le storie di sei ragazzi diversi: Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanyie e Arek

Questi ragazzi vivevano in casa con le loro famiglie, andavano a scuola, si divertivano coi loro amici, avevano hobby e speranze per il proprio futuro. Poi un giorno le loro vite cambiarono per sempre. Non avevano fatto niente di sbagliato. Ma si ritrovarono a essere perseguitati perché erano ebrei. "Abbiamo ascoltato queste sei brevi storie - evidenziano i docenti della scuola - che racchiudono le brutalità della storia, ma anche il coraggio e la forza dei sopravvissuti. Brava la lettrice e attenti e silenziosi i giovani ascoltatori".

Dopo la lettura tanti gli interventi e le domande dei ragazzi ma un’unica conclusione: la guerra è sbagliata e l’unico elemento da combattere veramente è l’odio. Tutte le guerre sono sbagliate e anche tutte le discriminazioni. Vale la pena ricordarlo sempre.