Maltempo in Liguria: allerta rossa sui torrenti Roja, Arroscia, Nervia, Argentina e Centa fino a domani pomeriggio

Arpal ha confermato il peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, con un’ondata di maltempo che interesserà tutta la Liguria. Sulla base delle precipitazioni in corso e delle previsioni aggiornate, è stato emesso lo stato di allerta idrogeologica rossa per piogge diffuse sui bacini medi e grandi (Roya, Arroscia, Nervia, Argentina e Centa) fino alle ore 14 di domani, con rischio di fenomeni di esondazione.

Attualmente, sulla nostra provincia piove in maniera debole ma costante da circa 16 ore, con accumuli che hanno raggiunto i 20-50 millimetri. Tuttavia, la situazione potrebbe peggiorare rapidamente nelle prossime ore, con piogge persistenti e temporali che potrebbero colpire anche la costa a seguito di fenomeni di convergenza. Breve tregua, in queste ore, per la perturbazione che sta colpendo anche la nostra provincia e che, nel corso della serata e della notte, porterà nuove precipitazioni. Al momento la situazione è ampiamente sotto controllo vista anche l’esigua quantità d’acqua caduta dall’inizio del maltempo.

Le altezze della pioggia caduta finora vedono Triora con il picco a 50 mm, seguita da: Dolcedo e Pontedassio 45, Apricale 40, Bajardo e Ceriana 38, Pornassio, Cipressa e Pigna 35, Diano Marina 34, Castelvittorio 33, Rocchetta Nervina 32, Imperia 31, Montalto Carpasio e Airole 30, Seborga e Borgomaro e Nava 28, Dolceacqua 26, Ventimiglia 21, Sanremo 19.

L’Arroscia non si è mai avvicinato ai due livelli classici di guardia: nella zona di Pieve di Teco ha raggiunto quota 1,24 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero ha avvicinato la prima soglia di attenzione, arrivando a quota 0,27 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina è salito fino a quota 2,58 (livelli di allerta a 5 e 7) in località Merelli; a Taggia è arrivato a 1,39 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito 0,42 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia: ad Isolabona è arrivato a 1,41 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2); a Dolceacqua è arrivato fino a 1,10 (giallo a 4 e rosso a 5). Il Roya è ancora in salita questa mattina e, nella zona di Airole è a quota 2,22 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia; era arrivato a 0,19 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Due saranno le tipologie di precipitazione: una temporalesca, causata dall’instabilità dovuta al contrasto fra fronte freddo e flusso caldo umido, che potrebbe dare luogo a fenomeni di convergenza anche lungo le coste del centro-levante, dove è più probabile che si verifichino temporali forti. L’altra, che potrebbe dar luogo agli effetti più intensi, riconducibile all’innalzamento del flusso umido imposto dalla presenza degli appennini: piogge non molto intense, ma persistenti nel tempo, capaci di impattare sui bacini medi e grandi, che avranno risposte importanti con il rischio di estesi fenomeni di esondazione

I venti meridionali avranno raffiche superiori ai 100 km/h e la mareggiata domani sarà intensa per tutto il giorno.