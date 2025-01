Giornata della Memoria: ad Imperia la commemorazione provinciale per le vittime della Shoah (foto)

Il dovere del ricordo ha trovato spazio questa mattina, in occasione della Giornata della Memoria, in piazza fratelli Serra a Porto Maurizio. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose locali, è stata deposta una corona d’alloro in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti.

La commemorazione si è svolta nell’angolo della città dedicato alla memoria dei fratelli Nicola ed Enrico Serra, partigiani imperiesi deportati nel campo di concentramento di Mauthausen. Entrambi presero parte alla lotta di liberazione come membri della II Divisione, IV Brigata, operante nella I Zona Operativa Liguria, nella zona di Tavole. Arrestati dai fascisti come “ribelli” nel dicembre del 1943 sono stati internati nel campo di smistamento di Fossoli e poi in quello austriaco di Mauthausen, come “prigionieri politici”. Nicola morì il 21 novembre 1944, Enrico qualche mese più tardi, il 2 febbraio 1945, nel campo di Gusen.

L’iniziativa è proseguita con un incontro nell’aula magna del Polo Universitario, rivolto agli studenti della provincia, per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza del ricordo e della memoria storica. L’impegno con la memoria non si ferma oggi. Giovedì 30 gennaio, alle ore 10, il Teatro Cavour ospiterà il racconto di Andra e Tatiana Bucci, testimoni della Shoah, insieme all’onorevole Emanuele Fiano, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli.

Foto Christian Flammia