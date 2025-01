"Buongiorno direttore, le scrivo per esprimere il mio disappunto sul continuo non rispetto delle regole civiche a Bordighera. Ultimo esempio oggi. Le invio le foto scattate in pieno centro, via I Maggio (poco lontano dalla caserma dei carabinieri). A chi spetta controllare il rispetto dei permessi rilasciati?

Cordiali saluti, una cittadina stufa".