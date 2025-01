Esce tanto fumo da un locale e così i vicini allertano i vigili del fuoco. E' successo in serata in via Pasteur a Bordighera.

Gli uomini del 115, allertati per un possibile incendio, sono intervenuti all'interno del locale che ospita una panetteria-pasticceria. Il fumo, avvistato dalla strada, sembrerebbe essere uscito da un macchinario, probabilmente un forno.

Per fortuna non si sono registrati feriti o danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.