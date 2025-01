A Sanremo gli esami per assistenti bagnanti mare: tra i partecipanti anche militari della Guardia Costiera (Foto)

Esami per assistenti bagnanti mare della sezione di Imperia/Sanremo si sono svolti nella giornata di ieri a Sanremo. Primo esame, in Italia, seguendo le nuove linee indicate dal recente decreto legge 85 del 29/05/2024.

Agli esami erano presenti anche i militari della locale Guardia Costiera con funzioni di controllo.

"A tutti i ragazzi abilitati rivolgiamo i nostri più grandi complimenti" - dice Marco Faieta, fiduciario Provincia di Imperia - "Bravi a Gallo Jacopo, Rigoni Marco, Semeria Simone e Sibio Antonio".