Sanremo: ok della Giunta per un parcheggio provvisorio di oltre 150 posti nell’ex cantiere di Portosole durante il Festival

La giunta comunale ha approvato oggi gli indirizzi che permetteranno l’avvio dell’iter per la realizzazione di un parcheggio provvisorio di oltre 150 posti auto, che potrà essere reso fruibile durante il Festival della Canzone Italiana, nell’area all’interno di Portosole dove si sta ultimando il cantiere di demolizione.

La disponibilità era stata espressamente chiesta dal sindaco Alessandro Mager, che ha proposto questa soluzione per dare una risposta importante alla richiesta di parcheggi in un momento di grande afflusso di veicoli in città.

Il parcheggio rimarrà operativo per 120 giorni con eventuale proroga. Un periodo che quindi permetterà di coprire anche altri eventi, come Sanremoinfiore, fino ad arrivare a Pasqua.

I dettagli sono stati definiti in questi giorni, nel corso di una serie di incontri che, insieme al sindaco ed alla società di Portosole, hanno visto il coinvolgimento dell’assessore Massimo Donzella, del consigliere Luca Marvaldi e degli uffici comunali del demanio, lavori pubblici, viabilità e territorio. Le modalità di parcheggio, trovandosi in un’area privata, saranno regolate dalla proprietà stessa.

In settimana si era svolto anche un sopralluogo, per verificare l’attuale stato del piazzale e la fattibilità del progetto, al quale hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, l’assessore Massimo Donzella, gli uffici preposti ed il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Isabella De Luca.

Sanremo si sta quindi preparando anche sotto il profilo della viabilità ad accogliere le persone che giungeranno in città per il Festival.

Sono poi al vaglio altre iniziative per aumentare ulteriormente la capienza di posti auto, come ad esempio la disponibilità della passeggiata Trento Trieste, già utilizzata come area di parcheggio durante le festività natalizie.