All'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia al via percorso di diploma quadriennale in Servizi Commerciali e Community Web,

L'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia ha ottenuto l’autorizzazione Ministeriale per il percorso di diploma quadriennale in Servizi Commerciali e Community Web, pensato per preparare gli studenti alle professioni del futuro in ambito tecnologico e digitale.

Il programma si distingue per una didattica laboratoriale, che permette agli studenti di acquisire competenze pratiche e di operare direttamente in laboratori di Informatica all'avanguardia. Questo approccio formativo consente agli studenti di apprendere le tecnologie più moderne e di applicarle in contesti reali. Inoltre, viene offerto un laboratorio di espressioni grafiche artistiche, che sviluppa le capacità creative degli studenti, particolarmente importante per la professione di Digital Media Specialist.

Una volta conseguito il diploma, i giovani diplomati dell’indirizzo “Servizi Commerciali” avranno accesso a una vasta gamma di opportunità lavorative. Tra le figure professionali più richieste vi sono:

Social Media Manager

Content Creator

Addetto al Marketing Digitale

Gestore di E-commerce

Assistente Commerciale

Le aziende cercano profili digitali capaci di adattarsi rapidamente ai processi aziendali, gestendo la comunicazione online in modo efficace.

ITS: un'opportunità per i diplomati

Dopo il diploma, è possibile continuare gli studi in un Istituto Tecnico Superiore (ITS), che offre corsi biennali altamente specializzati, combinando teoria e pratica in collaborazione con le imprese. Al termine del biennio, si ottiene una qualifica di livello 5 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), migliorando la competitività professionale.

Formazione e prospettive future

Il percorso quadriennale forma giovani pronti ad entrare rapidamente nel mondo del lavoro, con competenze richieste dalle imprese moderne. L'indirizzo "Servizi Commerciali" con la specializzazione "Community Web" prepara gli studenti a ricoprire ruoli nel marketing digitale, nella consulenza aziendale e nella gestione di piattaforme innovative.

Dettagli del piano orario

Il piano orario include materie generali come italiano, informatica, inglese, francese, matematica, storia, diritto, economia, e scienze motorie, con una forte focalizzazione su tecnologie e competenze digitali come TIC, informatica, e tecniche della comunicazione, laboratorio di espressioni grafico- artistiche. È prevista anche una forte componente pratica attraverso laboratori e compresenza con insegnanti di tecnologie specifiche.

In sintesi, il percorso di studi è progettato per preparare i giovani a un mercato del lavoro in continua evoluzione, con un focus sul digitale e le competenze tecniche richieste dalle aziende



QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI QUADRIENNALI

Indirizzo “Servizi Commerciali” COMMUNITY WEB