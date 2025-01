Rai Libri presenta 'Fantasanremo', nelle librerie e negli store digitali

Trasferire lo spirito giocoso del FantaSanremo dal digitale al cartaceo. È questa la sfida di Rai Libri con “FantaSanremo – L'activity book ufficiale”, il FantaLibro di giuochi del fantasy game basato sul Festival con enigmi, labirinti, quiz e curiosità che permetteranno ai lettori-giocatori di divertirsi, svagarsi e partecipare, proprio come nel FantaSanremo, a una FantaSfida con bonus e malus abbinati a ciascun gioco presente nel libro, realizzando così un punteggio totale da confrontare con quello di amici, parenti e perfetti sconosciuti con l'obiettivo di conquistare l'ambitissima Gloria Eterna Cartacea. Al suo interno i giuochi da risolvere sono infatti 75 come le edizioni del Festival della Canzone Italiana, compresa la prossima, divisi in cinque capitoli o per meglio dire “serate”, come quelle della kermesse sanremese, con difficoltà crescente e con differenti tematiche.



Dopo aver individuato le diverse tipologie di giuochi da inserire gli autori li hanno adattati agli elementi che caratterizzano il Festival di Sanremo. Sono andati quindi a spulciare l'archivio tra artisti e presentatori, co-conduttrici e direttori di orchestra e tanto altro ancora. All'interno dell'activity book sono ripercorsi anche alcuni dei momenti epici dell'ultimo quinquennio di Festival e FantaSanremo, con aneddoti, curiosità e dietro le quinte esclusivi di ciascuna edizione. Per i lettori-giocatori che lo desiderano c’è poi la possibilità di vivere un'esperienza in puro stile FantaSanremo partecipando alla FantaSfida. Ci saranno quindi bonus e malus applicati ai propri risultati nei giuochi, tabella Var per annotare il punteggio parziale di serata, il Jolly da utilizzare una sola volta per consultare la soluzione di un giuoco che non si riesce a risolvere e degli easter egg nascosti in alcuni giuochi del FantaLibro che, se individuati, regaleranno punti extra. Tramite il libro ci sarà inoltre l'opportunità di coniugare l'esperienza cartacea offline a quella online del prossimo FantaSanremo con un collegamento esclusivo all'App dell'edizione 2025 del fantasy game.