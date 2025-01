Isolabona, ottimi i risultati della raccolta differenziata: "A dicembre quasi l'80%"

"Risultati eccezionali nella raccolta differenziata": lo dicono i membri dell'amministrazione comunale di Isolabona: "Siamo passati dal 51,51% del mese di novembre al 78,52% del mese di dicembre di rifiuti prodotti e correttamente differenziati, un dato che ci pone tra i Comuni più virtuosi del nostro comprensorio e dimostra che insieme possiamo fare la differenza per l'ambiente. Questo risultato non è solo una percentuale: è la testimonianza concreta della vostra collaborazione quotidiana, della cura con cui avete separato plastica, vetro, carta, organico e indifferenziato, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile".

Il Comune evidenzia come si stiano riducendo i rifiuti che finiscono in discarica, promuovendo il riciclo e il riuso dei materiali e proteggendo le risorse naturali. "Per capire meglio il nostro entusiasmo e condividerlo con voi, vi elenchiamo i dati relativi alla raccolta dei rifiuti a dicembre 2022, 2023 e dicembre 2024":

● Dicembre 2022 indifferenziato - 61,96%

● Dicembre 2022 differenziato - 38,04%

● Dicembre 2023 indifferenziato - 47,62%

● Dicembre 2023 differenziato - 52,38%

● Dicembre 2024 indifferenziato - 21,48%

● Dicembre 2024 differenziato - 78,52%

"Ma non vogliamo fermarci qui! Il nostro obiettivo è continuare a migliorare e mantenere alto questo livello di eccellenza - evidenzia il comune - e, per questo vi invitiamo a proseguire con lo stesso entusiasmo e a coinvolgere amici, vicini e familiari in questo grande progetto comune e vi invitiamo a comunicarci subito eventuali disservizi che riscontrate nel conferimento dei rifiuti. Mantenere e migliorare questo risultato potrà contribuire a una riduzione dei costi di smaltimento e, a partire dal 2026, ci proponiamo di perseguire l'obiettivo di ridurre i costi a carico delle famiglie. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il personale che si occupa della gestione e del trattamento dei rifiuti, sempre al nostro fianco per garantire un servizio efficiente. Insieme stiamo costruendo un futuro più sostenibile per il nostro territorio. Continuate così!".