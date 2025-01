Sabato prossimo e il 30 gennaio la raccolta delle firme di Fratelli d'Italia a sostegno delle Forze dell'Ordine

Anche in Provincia di Imperia Fratelli d'Italia organizza nel prossimo weekend, i gazebo per la raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine. "Continua l’attacco contro le nostre Forze dell’Ordine - dice il Senatore Gianni Berrino che, oltre a dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose, si trovano ad essere bersagliate da critiche e accuse. Fratelli d’Italia è al loro fianco e crediamo che la sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta. Per questo saremo nelle strade e nelle piazze della provincia di Imperia per la raccolta firme a loro sostegno".

Nello specifico, saranno raccolte le firme per le seguenti proposte:

- Inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale

- Creazione del Reato di rivolta in carcere

- Maggiori strumenti di difesa

- Maggiore tutela legale per le Forze dell’Ordine.

I gazebo saranno organizzati sabato prossimo a Sanremo in corso Cavallotti dalle 15 alle 18, ad Imperia in via San Giovanni dalle 10 alle 12 ed a San Lorenzo al Mare in via Vignasse dalle 9 alle 12.30. Giovedì 30 gennaio a Bordighera dalle 10 alle 12.30 davanti al Palazzo del Parco.