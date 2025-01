Viaggio nel mondo dei balestrieri e della peste del 1300, a Ventimiglia conferenza con Daniele Zucconi (Foto)

Viaggio nel mondo dei balestrieri e della peste del 1300 con il professore Daniele Zucconi. Sabato 25 gennaio alle 16 si terrà una conferenza nella sala di Sant'Agostino a Ventimiglia.

Nel corso dell'incontro "Tra frecce e storia", proposto da La Voce Intemelia in collaborazione con la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, si parlerà, infatti, della storia dei balestrieri e della peste che ha imperversato in tutta Europa nel 1300. "Aprirà l'incontro la professoressa Graziella Baduino-Maccario che si soffermerà, nello specifico, sull'origine e sull'evoluzione della compagnia balestrieri di Ventimiglia, che quest'anno ha organizzato il 38° campionato italiano di tiro L.I.T.A.B. con la balestra antica" - fa sapere Dario Canavese, conestabile onorario della compagnia, a cui sarà affidato il coordinamento dell'incontro.

La compagnia balestrieri di Ventimiglia, fondata il 21 marzo del 1984 da Piero Abellonio, Mario Blanco, Dario Canavese, Domenico Lippolis e Luigino Maccario, è giunta a festeggiare quarant'anni. "Daniele Zucconi è uno storico, uno studioso del Medioevo, un docente universitario e l'autore di autorevoli testi sull'argomento" - dice Canavese - "Nella prima parte della conferenza, farà un ampio orizzonte sui balestrieri (liguri e toscani) con l'arma più micidiale nelle battaglie del Medioevo e anche dopo tale periodo".

L'evento rientra nella rassegna 'Gli incontri della voce'. "Nella seconda parte, invece, tratterrà della peste del 1300, sulla quale ha scritto un libro con altre esegesi di fatti e misfatti al tempo dei comuni" - svela Canavese - "L'autorevole relatore ripercorrerà le tappe della peste nera del '300 che forse hanno segnato la fine di un'epoca dove nacquero libertà, autonomie con i singoli cittadini chiamati alla difesa dei propri territori. Il professore Zucconi passerà dalla ricostruzione storica alla scienza e alle credenze popolari per trattare la peste in modo esaustivo e qualificato che riporterà il pubblico indietro nel tempo in un'epoca che ha segnato la storia dei popoli".