Ventimiglia, "Vado in bus": disponibili biglietti nominativi per residenti over 67

80 biglietti singoli nominativi per il trasporto pubblico locale del valore di 1,50 euro cadauno, ciascuno della durata di validità pari a 100 minuti, per un valore nominale complessivo di 120,00 euro. E' il contributo economico che il comune di Ventimiglia erogherà ai cittadini residenti di età superiore a 67 anni, in possesso di ISEE ordinario inferiore o uguale a 15.000,00 euro, che ne presenteranno richiesta.

Lo stabilisce una determina con la quale è stata approvata la bozza dell’avviso pubblico "Vado in bus" per l’erogazione di contributi economici sotto forma di titoli di viaggio nominativi per il trasporto pubblico locale per permettere la raccolta delle domande di contributo dato atto che, tra il 1 dicembre 2023 e il 30 novembre 2024 sono stati raggiunti 79 beneficiari, risultano disponibili 13.506 biglietti da assegnare.

L’iniziativa è riservata ai cittadini che non si trovano in posizione debitoria circa il versamento dei tributi comunali, fatto salvo per i richiedenti già in carico ai Servizi Sociali, per cui seguirà valutazione del servizio stesso sulla possibilità di deroga a tale requisito di accesso.