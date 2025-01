Ventimiglia, incarico a Di Muro alla Suar. Scullino: "Non è assegnabile per legge"

"Leggo con una certa curiosità, mista a un pizzico di ironia, che il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, forse avrebbe deciso di 'rinunciare' all’incarico biennale da 91mila euro presso la Suar, quella stessa consulenza che, diciamolo chiaramente, non poteva nemmeno avere. Mi chiedo: come si fa a rinunciare a qualcosa che non era assegnabile per legge? È un po’ come dire: 'Non prendo il premio che non ho vinto'" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Comunque non sembra che abbia intenzione di rinunciare, anzi pare che stia insistendo per averlo" - afferma Scullino - "Probabilmente a Genova cercheranno di trovare un altro modo per dargli l'incarico".

"La questione è emersa, e diciamolo, grazie a chi, come il sottoscritto, ha avuto il coraggio di evidenziarla" - sottolinea Scullino che a riguardo nei giorni scorsi aveva depositato un'interrogazione - "Resto sempre vigile e a chi spera che certi pasticci passino sotto traccia, dico: 'attenzione, perché c’è chi legge, controlla e, quando serve, parla'. Se non gli bastano 2.800 euro può dare le dimissioni".