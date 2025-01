Sanremo, vandali in azione sul piazzale Dapporto: transenna gettata in mare

Vandali in azione nelle scorse ore a Sanremo. Una transenna è stata gettata in mare dal piazzale Dapporto. Non è la prima volta che la città dei Fiori deve fare i conti con alcune "bravate". Anche in questo caso, nelle prossime ore gli addetti ai lavori si attiveranno per recuperare al più presto la transenna.

Infatti, se non recuperata in tempi brevi, la transenna rischia di essere trascinata dalle mareggiate verso zone più profonde, creando potenziali pericoli per i bagnanti durante la stagione estiva. L’operazione di recupero, ora necessaria, comporterà un impegno aggiuntivo per chi si occupa della manutenzione e pulizia del litorale.