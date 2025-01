Pompeiana: nessuna area o fabbricato disponibile per residenza o attività produttive

Durante l'ultimo Consiglio comunale, l'amministrazione di Pompeiana si è riunita per deliberare sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati destinabili alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Questa verifica è un passaggio obbligatorio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e rappresenta uno degli allegati fondamentali del bilancio di previsione.

Dalla relazione presentata dalsindaco Vincenzo Lanteri è emerso che il Comune non possiede attualmente né aree né fabbricati idonei a essere destinati a tali finalità, né in proprietà né in diritto di superficie. Tale dichiarazione è stata formalizzata con la delibera approvata all’unanimità dal Consiglio, che ha anche deciso di allegare questo documento al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026.

La delibera, considerata urgente, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico. Questo garantisce che il provvedimento possa essere utilizzato come base per ulteriori decisioni amministrative senza ritardi. Inoltre, il Consiglio ha acquisito pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi tecnici e contabili del Comune, sottolineando la regolarità e correttezza amministrativa dell'atto.