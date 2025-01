Ventimiglia: al via bando per l’affidamento della quarta spiaggia libera attrezzata ‘Levante’, in corrispondenza di Via Lamboglia

E’ stata avviata la procedura per l’affidamento quinquennale della gestione della quarta spiaggia libera attrezzata che sorgerà sul territorio comunale: S.L.A. “Levante”, in zona Nervia, in corrispondenza di Via Lamboglia.

Rispetto alle spiagge libere attrezzate assegnate in precedenza, l’Amministrazione punta alla destagionalizzazione del turismo, consentendo e favorendo l’apertura elioterapica per tutto l’anno, e aumentando le superfici coperte per i clienti e per il servizio. Il gestore dovrà, inoltre, prendersi cura della pulizia e della sicurezza della vicina spiaggia attrezzata per portatori di disabilità, rinnovata ed ampliata dal Comune nella passata stagione balneare. La spiaggia “Levante” godrà degli effetti del progetto del “reef” in corso di realizzazione, che si confida possa diventare meta anche invernale del turismo sportivo.

La manifestazione di interesse a partecipare alla successiva selezione deve essere presentata entro il 3 febbraio, dopodiché le imprese interessate saranno invitate a presentare un progetto architettonico e gestionale, da sottoporre alla valutazione di una commissione di gara.

È possibile reperire la documentazione al seguente link: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025/avviso-di-indagine-di-mercato-per-la-gestione-della-spiaggia-libera-attrezzata-levante-44408-1-d75ac3095b94898f299ffbceb0da1d00