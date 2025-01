Oggi pomeriggio l'assemblea di Riviera Trasporti: Danieli "Sanremo dovrebbe avere un suo trasporto pubblico"

L’ex candidato a sindaco, Roberto Danieli, interviene in relazione all’assemblea prevista nel pomeriggio sulla situazione della Riviera Trasporti.

“Vista la situazione finanziaria, evito il curriculum delle vendite e di ciò che Sanremo ha speso per la RT (cosa che pochi se non nessun'altra città può vantare in Provincia), la invito a chiedere, prima di parlare del futuro della società, che si aggiorni il Cda e si cambi il direttore e il capo del personale. La invito a riflettere se continuare con questa società e le ricordo anche i problemi tra Villa Helios e la Brezza, per la quale tratta bisogna di 5/6 km serve prendere due bus. Non credo sia una bella idea nell'interesse di Sanremo continuare con RT, noi come già detto in campagna elettorale. Restiamo convinti che Sanremo dovrebbe avere il suo trasporto pubblico comunale”.