Arti-Turismo: un trionfo per il primo meeting nazionale ideato e promosso da CNA Imperia. Le dichiarazioni

Il 18 gennaio 2025, la splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo ha ospitato un evento destinato a lasciare il segno nel panorama del turismo e dell’artigianato italiano: il primo meeting nazionale del progetto Arti-Turismo, ideato e promosso da CNA Imperia. La giornata, ricca di incontri, testimonianze e interventi di altissimo livello, con la numerosa partecipazione di istituzioni, artigiani e imprenditori, ha celebrato il ruolo centrale dell’artigianato e del turismo esperienziale come motore di sviluppo economico, culturale e sociale.

Arti-Turismo non è soltanto un’iniziativa innovativa, ma un’autentica rivoluzione che unisce turismo ed esperienze artigianali. Un’idea che dà ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’autenticità delle tradizioni locali e di vivere esperienze uniche. Dalla lavorazione del legno all’arte della tintura naturale, passando per l’intreccio di cesti e la rilegatura artigianale, ogni esperienza consente di scoprire mestieri e tecniche che raccontano l’anima più vera del territorio italiano.

Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo dell’evento: «Arti-Turismo rappresenta un punto di svolta. Non si tratta solo di promuovere le nostre eccellenze artigianali, ma di creare un nuovo modello economico e culturale in grado di coinvolgere tutti: dagli artigiani alle imprese, fino ai turisti. L’energia e l’entusiasmo che abbiamo respirato oggi sono la dimostrazione di quanto questo progetto sia necessario e atteso. CNA Imperia ha lavorato duramente, credendo fin dall’inizio nella forza di questa visione, e oggi possiamo dire con orgoglio di aver gettato le basi per qualcosa di straordinario. Il nostro obiettivo è semplice, ma ambizioso: fare dell’artigianato un pilastro del turismo esperienziale e posizionare il nostro territorio al centro della scena nazionale».

Vazzano ha poi sottolineato l’impegno concreto messo in campo: «Non ci siamo mai fermati, nemmeno durante le festività. Questo progetto è il risultato di uno sforzo collettivo che ha coinvolto imprenditori, istituzioni e artigiani. La partecipazione di oggi ci dà la carica per guardare avanti con fiducia e determinazione, sapendo che stiamo costruendo un futuro migliore per il nostro territorio».

Di grande rilievo l’intervento dell’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, che ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni al progetto, sottolineandone la capacità di valorizzare le eccellenze liguri: «Il turismo esperienziale legato all'artigianato è una nuova forma di turismo che si sta diffondendo a macchia d'olio – ha affermato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Questo innovativo concetto di turismo si ispira all'agriturismo ma anziché offrire l'esperienza di essere 'contadino per un giorno', consente ai visitatori di trasformarsi in artigiani. Attraverso questa esperienza si ha l'opportunità di esplorare botteghe tradizionali e mestieri antichi, imparando abilità come la lavorazione del legno, l'intreccio di cesti, la tintura naturale con piante e la rilegatura della carta per realizzare quaderni artigianali. In questo contesto, anche gli artigiani diventano parte integrante del progetto turistico del nostro territorio. In Liguria, a seguito di un avviso pubblico della Regione rivolto ai Comuni liguri con l’obiettivo di qualificare le manifestazioni storiche e tradizionali dei piccoli centri che si svolgono da almeno 25 anni in autunno grazie ad un fondo di 350 mila euro, si è attivato un circuito virtuoso legato a questo tipo di turismo. Esso ha visto il coinvolgimento delle botteghe storiche e artigiane come tappe dei percorsi urbani da vivere tutto l’anno, in collaborazione con la ristorazione locale e le aziende agrituristiche dislocate dalla costa all’entroterra, che possono offrire menù diversificati in base alle stagioni ed esperienze didattiche di volta in volta dedicate a temi specifici. A questo aspetto si lega l’azione, svolta dalla Regione, nell’ambito del monitoraggio dell’offerta turistica in modo particolare nei settori legati all’enogastronomia, al mare attivo e all’outdoor. Nel corso del 2024, in ambito enogastronomico, a seguito di una specifica indagine territoriale, sono stati individuati 20 itinerari tematici, composti da 169 punti di interesse e attivati 210 contatti con attori pubblici e operatori privati che hanno permesso di evidenziare ben 230 esperienze tra cui, ad esempio, visite alle cantine, ai birrifici, ai frantoi, ai laboratori e degustazioni di prodotti tipici».

Alla giornata hanno partecipato numerose personalità istituzionali di rilievo: Massimo Donzella, assessore in rappresentanza della città ospitante; Sen. Giovanni Berrino; Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo; Alessandro Piana, assessore regionale all’Agricoltura; Marco Scajola, assessore regionale ai Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero; Chiara Cerri, consigliere regionale; Armando Biasi, consigliere regionale; Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Per CNA Liguria erano presenti il presidente Massimo Giacchetta e il segretario Angelo Matellini; per CNA Genova la presidente Paola Noli; per CNA Piemonte il presidente regionale Giovanni Genovesio.

Un altro momento chiave e di grande emozione dell’evento è stato l’annuncio dell’ingresso di Giuseppe Faraldi, ex assessore al Turismo di Sanremo, nella squadra di CNA Imperia con il ruolo di coordinatore CNA Imperia di Turismo e Commercio.

Presentato da Giovanni “Chicco” Genovesio, presidente di CNA Piemonte, Faraldi è stato accolto con entusiasmo: «Con Giuseppe Faraldi al nostro fianco, siamo certi di poter raggiungere traguardi ambiziosi - ha dichiarato Genovesio -. La sua conoscenza del territorio e la sua esperienza saranno fondamentali per portare Arti-Turismo al successo. Questo è solo l’inizio: abbiamo una progettualità chiara e obiettivi concreti che faranno la differenza. Siamo pronti da subito a lavorare insieme per concretizzare le idee e raggiungere obiettivi ambiziosi».

Visibilmente emozionato, Faraldi ha commentato: «Iniziare questa avventura in un contesto così prestigioso è un onore. Ho visto oggi un’energia incredibile, un entusiasmo contagioso che mi dà ancora più forza per contribuire al successo di questo progetto. CNA Imperia ha le idee chiare e insieme faremo grandi cose»

Il meeting ha visto la partecipazione di figure di spicco di CNA Nazionale, tra cui Marco Misischia, presidente nazionale di CNA Turismo e Commercio, il coordinatore Cristiano Tomei, e il direttore di ECIPA, Pino Vivace, affiancati da esperti di caratura nazionale e internazionale.

Grazie alla sapiente regia di Luca Ammirati, l’evento si è svolto in maniera impeccabile, con oltre 20 relatori suddivisi in 5 sessioni tematiche. Ogni intervento ha aggiunto valore al dibattito, offrendo spunti concreti per il futuro del progetto e favorendo lo sviluppo di nuove sinergie tra i partecipanti.

Innovazione e Formazione: le Chiavi del Successo

Il cuore pulsante di Arti-Turismo è la formazione. Gli artigiani saranno accompagnati lungo un percorso multidisciplinare che spazia dal marketing alla sicurezza, dalla promozione alle normative, per garantire esperienze di altissima qualità. “Le nuove tecnologie sono il motore del progetto - ha affermato Graziano Poretti, vicepresidente di CNA Imperia -. Abbiamo sviluppato un portale innovativo che consentirà ai turisti di scegliere tra pacchetti predefiniti o esperienze personalizzate con travel designer, dando nuove opportunità al settore”.

Michele Breccione, presidente di CNA Imperia, ha concluso: “Grazie al lavoro di squadra, abbiamo posto le basi per un modello che valorizza tutti gli attori coinvolti, dal piccolo artigiano alle grandi istituzioni replicabile in tutta Italia. Vogliamo fare dell’artigianato un motore per il turismo e per l’economia locale, e siamo certi che con Arti-Turismo ci riusciremo. Da oggi inizieremo a lavorare sui prossimi passi, per fare dell’artigianato un motore di sviluppo economico e culturale”.

Con il pieno supporto di CNA, delle istituzioni, delle imprese e degli artigiani, Arti-Turismo rappresenta una nuova frontiera per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali. Un progetto che unisce passato e futuro, destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama internazionale del turismo esperienziale.