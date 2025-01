Giornata della Memoria, Vallecrosia ospita un incontro sull’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure

L'eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure sarà il tema al centro dell'incontro che si terrà domenica prossima, il 26 gennaio, alle 16 nella sala polivalente a Vallecrosia. In occasione della Giornata della Memoria, infatti, Nanni Perotto presenterà il libro "I bambini no! L’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure".

"Un incontro per riflettere insieme sul valore della memoria" - dicono gli organizzatori - "La cittadinanza è cordialmente invitata".

Giovanni 'Nanni' Perotto è un insegnante del liceo Aprosio laureato in scienze religiose e filosofia. Appassionato di lettura e scrittura, ha pubblicato il volume "I bambini no! L’eccidio del 17/8/1944 a Montalto Ligure" (Genova, De Ferrari, 2023). Inoltre, per il teatro ha scritto "I bambini no!", monologo sull’eccidio del 17 agosto 1944 e spettacoli sulla vita di Gertrud Stein e Van Gogh.