Sanremo, un successo l'incontro "Welfare Facile" di Confartigianato Imperia (Foto)

Grande partecipazione e ottimo riscontro per l’incontro “Welfare Facile” organizzato da Confartigianato Imperia, in collaborazione all’Avvocato e Consulente del Lavoro Alessandro Sappa, il Presidente Welfare Insieme Confartigianato Fabio Menicacci e la referente di Welfare Insieme Confartigianato Loretta Pes.

L’appuntamento si è svolto nella sala riunioni della sede di Sanremo di Confartigianato ed ha potuto contare anche sulla partecipazione della Presidente provinciale di Confartigianato, Donatella Vivaldi, e del Presidente provinciale degli acconciatori, Cristian Castigliola, tra i principali promotori dell’iniziativa.

“L’incontro dimostra ancora una volta come il tessuto artigiano abbia a cuore i propri dipendenti - ha dichiarato Donatella Vivaldi - E’ molto difficile, al giorno d’oggi, trovare dei collaboratori e, grazie a Confartigianato, l’artigiano ha ora gli strumenti per poter creare e fidelizzare al meglio il rapporto. Il sistema Confartigianato mette a disposizione numerosi strumenti di welfare, premi detassati che comprendono buoni pasto o agevolazioni sui servizi dell’azienda per la quale si lavora o per le imprese convenzionate. In questa maniera, come anche confermato dal Presidente Fabio Menicacci, viene dato un valore aggiunto alla tessera associativa, la quale, oltre a voler manifestare l’intenzione dell’imprenditore di voler essere rappresentato e supportato, permette anche di dare un riconoscimento al proprio lavoratore.”

Per aver maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Paghe di Confartigianato inviando una mail all’indirizzo ufficiopaghe@confartigianatoimperia.it oppure telefonando ai numeri 0184/524509 e 0184/524508 . Per seguire gli aggiornamenti di Confartigianato Imperia è possibile seguire le pagine e i profili social su Facebook, LinkedIn ed Instagram oltre che consultare il sito www.confartigianatoimperia.it