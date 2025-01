Sanremo: 'Anima' pronta al cambiamento, parte la nuova presidenza con Sergio Tommasini che passa il testimone a Stefano Puppo

"La capacità di rinnovarsi e di capire il cambiamento - dichiara Sergio Tommasini - è una qualità fondamentale in un mondo in continua evoluzione. Essa richiede flessibilità mentale, apertura al nuovo e la capacità di imparare da esperienze e contesti diversi. Un movimento culturale-politico, per rimanere rilevante e rispondere alle esigenze di una società in evoluzione, deve essere in grado di rinnovarsi costantemente. Questo processo implica la capacita' di adattare i nostri principi fondamentali ai tempi e alle nuove sfide".

Interviene in questo modo l'ex presidente del movimento civico, che ha sostenuto Alessandro Mager alle ultime elezioni amministrative e che ora è il presidente di Amaie Energia. Anima nasce a fine 2022 e si consolida come Associazione Culturale e Politica a Maggio del 2023. I fondatori per Statuto sono quattro: Alessandro Mager, Franco Solerio, (rispettivamente Presidente Onorari), Alessandro Sindoni e Sergio Tommasini. Un movimento trasversale che mette al centro le persone e si unisce sui contenuti e progetti. I vertici e la rappresentanza politica in Comune (che comprende 7 consiglieri e 3 assessori) hanno tracciato un nuovo percorso analizzando le proposte dell'attuale direttivo. Un nuovo organigramma del movimento che possa abbracciare il territorio e continuare a crescere nei consensi.

Stefano Puppo è il nuovo Presidente di Anima Sanremo mentre i Presidenti Onorari sono Franco Solerio e Alessandro Mager. La Segreteria Politica è rappresentata da: Alessandro Marenco (Capogruppo in Consiglio Comunale e vice Presidente del movimento), Enza 'Chicca' Dedali (Assessore alla Cultura e Frazioni), Alessandro Sindoni (Assessore al Turismo), Ester Moscato (Assessore Ambiente e Floricultura), Gianni Mascelli (Consigliere comunale), Antonio Cavallero (consigliere comunale e Presidente Quinta Commissione), Mauro Menozzi (Consigliere comunale e Presidente Seconda Commissione), Desiree Negri (Consigliere comunale), Luca Marvaldi (Consigliere comunale) e Maura Ghisi (Consigliere comunale). I Vice Presidenti sono: Paolo Pippione, Ninetto Sindoni, Sergio Tommasini (Past President), Federico Crespi ed Alessandro Marenco.

Tra i membri che partecipano al nuovo 'Consiglio e Territorio' troviamo: Giovanna Negro, Daniela Rodolfi, Davide Lanteri, Giulia Sepe (referente per Anima Giovani), Monica Albarelli, Fabrizia Cernuto, Raffaele Martino, Gianluigi Boriello, Fabrizio Ferlito, Luca Baldassarre, Mirna Biancheri, Disma Renna, Fulvio Castelluzzo, Roberta Attanasio, Sabrina Mergiotti, Sergio Tron, Gianni Canale, Claudio Ciuffodoro, Romano Capponi, Dino Gabbiani, Giuliano Monza, Amanda Embriaco, e tanti altri.

“Sono parte da sempre di questo movimento civico - Stefano Puppo, neo Presidente di Anima - che si è costituito per supportare Alessandro Mager nella campagna elettorale che lo ha eletto sindaco. Con Sergio abbiamo contribuito alla stesura del programma e dal lontano 1980 sono impegnato sul territorio svolgendo la mia professione di ingegnere con passione e dedizione. Ci aspettano sfide importanti: il porto vecchio, la rivisitazione del piano della costa, la riorganizzazione del sistema fognario (il nuovo piano delle acque), una programmazione puntuale e condivisa dei lavori pubblici, e tanti altri punti. Per questo ho accettato questa nuova importante sfida. Parto da quello che abbiamo costruito e continuerò ad accrescere il consenso perché 'Anima' unisce e non divide. Noi lavoriamo per Sanremo senza ideologie o personalismi. Siamo civici, pertanto, liberi di poter scegliere il meglio per la nostra città sempre nella totale fiducia e a costante supporto dell’azione amministrativa del Sindaco Mager e della sua Amministrazione. Noi vogliamo lavorare per questo, per la nostra città, con una struttura organizzativa agile, trasparente, performante e comunicativa soprattutto assieme ai giovani ma ancor di più per i giovani e per il loro futuro”.