Due incidenti nella notte: furgone si schianta in A10 a San Bartolomeo e tre giovani volano fuoristrada ad Imperia

Due incidenti nella notte nella zona imperiese. Il primo, poco dopo le 23.30, si è registrato sull’autostrada, tra Imperia e San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova. Il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard-rail. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco. Due i feriti, uno dei quali trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Il secondo incidente si è registrato poco prima delle 5, in via Diano Calderina ad Imperia. Un'auto con a bordo tre giovani, tutti di 22 anni, è precipitata per oltre 100 metri dalla carreggiata, finendo nelle fasce sottostanti dopo una serie di ribaltamenti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i ragazzi dall'abitacolo, rimasto completamente distrutto nell'impatto. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa della dinamica e dell'entità dell'impatto.

Due dei tre sono stati trasportati in codice rosso di massima gravità all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre il terzo è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Croce Rossa di Imperia e Diano Marina. Le forze dell'ordine stanno conducendo accertamenti per determinare le cause dell'incidente. Tra le ipotesi, non si escludono l'eccessiva velocità o una distrazione alla guida, ma sarà necessario attendere ulteriori rilievi per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto.