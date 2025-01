Sanremo, sabato la presentazione del libro dell'ex ministro Speranza sugli anni terribili del covid

Sabato 18 gennaio alle ore 10,30 presso la piazzetta dei diritti in via Pallavicino 13 a Sanremo si terrà la tavola rotonda per nuova idea di salute e la presentazione del libro “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute” scritto da Roberto Speranza per Solferino editore.



Il libro ripercorre i mesi terribili del covid, dall’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown, e poi la paura, il coprifuoco, le misure di sicurezza, fino alla campagna vaccinale. Roberto Speranza, all’epoca Ministro della Salute, racconta quei giorni anche per arrivare all’oggi e alla necessità di concretizzare una nuova idea di sanità che risponda maggiormente ai bisogni delle persone.



Alla tavola rotonda e alla presentazione di sabato 18 gennaio a Sanremo, oltre all’autore, sarà presente la Segretaria Generale del Sindacato Pensionati Italiani Cgil Tania Scacchetti. L’incontro sarà moderato da Andrea Moggio Direttore de La Riviera.



Ingresso libero sino ad esaurimento posti.