Buon compleanno, pizza! Anche a Sanremo si festeggia la Giornata Mondiale della Pizza

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Pizza, un evento che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Dietro ogni pizza perfetta c'è un pizzaiolo appassionato e talentuoso. Per l'occasione, abbiamo intervistato Giovanni Senese, patron della rinomata Pizzeria Senese di Sanremo.

"La pizza non è solo un alimento, ma un'esperienza, un'emozione e noi pizzaioli siamo gli alchimisti che la creano. La pizza è un prodotto iconico, un simbolo dell'Italia nel mondo", afferma Senese.

"È bello poter dedicare una giornata a questo alimento che ci appassiona così tanto. L'arte del pizzaiolo è un mestiere che richiede grande maestria e dedizione. Purtroppo, in Italia, non è ancora riconosciuta come una vera e propria professione, nonostante l'importanza che riveste nella nostra cultura gastronomica", prosegue Giovanni.

"È un prodotto che unisce culture e tradizioni diverse. Noi pizzaioli abbiamo la responsabilità di mantenere alta la qualità e di far conoscere sempre di più le eccellenze della pizza italiana", conclude Senese.