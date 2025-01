Lite nel traffico a San Martino: giovane scooterista aggredisce un automobilista, intervengono carabinieri e polizia locale

Momenti di tensione questa mattina nel quartiere di San Martino, a Sanremo, dove una lite nel traffico è degenerata in violenza. Secondo le prime testimonianze, un giovane di 18 anni in sella a uno scooter sarebbe stato urtato dallo specchietto di un’auto. In seguito all’incidente, il ragazzo è sceso dal proprio mezzo e, in preda alla rabbia, avrebbe aggredito l’uomo alla guida della vettura con alcuni pugni.

Il conducente dell’auto, un sessantenne, ha riportato delle microfratture al volto ed è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Borea di Sanremo per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno fermato lo scooterista e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze legali per il giovane coinvolto.