Sanremo: gli alunni dell'Istituto scolastico 'C. Colombo' alle olimpiadi di statistica

Saper cogliere il significato dei dati che riceviamo ogni giorno. Questa è solo una delle competenze richieste agli alunni della 2^ Liceo Sportivo dell’istituto Colombo (sede di Arma di Taggia) che lunedì hanno partecipato alle Olimpiadi di Statistica organizzate dall’Istat. La competizione, giunta quest’anno alla sua 15a edizione, si propone di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi di dati e probabilità, di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che ricevono ogni giorno.

I ragazzi hanno dovuto affrontare online, per un totale di 45 minuti, argomenti come indici di posizione (moda, mediana, media aritmetica), principali rappresentazioni grafiche e distribuzioni di frequenze “Anche per quest’edizione ho avuto il piacere di accompagnare i miei alunni che si sono messi alla prova in quest’interessante competizione. Non posso che augurare loro “in bocca al lupo”!”, Queste le parole della docente di Matematica del Colombo Serena Modena, responsabile dell’iniziativa. Gli studenti adesso aspettano i risultati e i nomi dei vincitori verranno inseriti nell’Albo delle Eccellenze dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’istituto Colombo sarà aperto domani, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per il secondo Open day. Per iscrivere ai laboratori gli studenti delle terze classi degli istituti secondari di primo grado si può visitare il sito www.iiscolombo.edu.it o direttamente al link.