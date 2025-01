Lo scambio dei guidoni sociali suggella il gemellaggio tra Yacht Club Sanremo e Royal New Zealand Yacht Squadron (foto)

Dopo l’accordo di gemellaggio con il prestigioso Royal New Zealand Yacht Squadron siglato quest’estate, si è svolto venerdì scorso a Auckland lo scambio dei rispettivi guidoni quale emblema di amicizia e collaborazione tra le due realtà – presenti Margherita Delbet, General Committee dello Squadron, Alessandro Tosetti, socio onorario YC Sanremo, e Raffaella Ramondetti, Comunicazione YC.



Ambassador dell’iniziativa è Alessandro con la vela ASPRA: partito dal RNZYS l’11 gennaio con rotta su Cape Horn, porterà il guidone in Italia, nella tappa Auckland-Sanremo, completando la circumnavigazione in solitaria iniziata con la Global Solo Challenge lo scorso anno. Il viaggio a bordo dell’ULDB 65’ non sarà solo una sfida sportiva, ma anche occasione per rafforzare i rapporti tra culture e tradizioni diverse, unite dalla passione per il mare e la vela.

“Siamo entusiasti del gemellaggio con il Royal New Zealand Yacht Squadron- ha dichiarato il presidente del club matuziano Beppe Zaoli – questo accordo sottolinea la condivisione degli stessi valori di sportività, insegnamento della vela e rispetto per il mare, e siamo lieti di poter esporre il guidone dello Squadron nella nostra clubhouse“.



Il RNZYS, custode dell’America’s Cup, proprio in questi giorni ospiterà lo Yacht Club Sanremo per assistere al tanto atteso debutto del Sail GP 2025 a Auckland.

Lo Yacht Club Sanremo non vede l’ora di dare il benvenuto a Alessandro su ASPRA con il burgee RNZYS, il cui arrivoè previsto in primavera.

Tracking ASPRA: https://my.yb.tl/aspra