Festival di Sanremo, si entra nel vivo: al via le scommesse sullo share, per la vittoria grande rimonta di Olly

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, programmato per il prossimo 11 febbraio. Dopo l’annuncio ufficiale di Carlo Conti sui co-conduttori in scena all’Ariston, i bookmaker scommettono sullo share della serata inaugurale: si gioca a 1,83 su Better un risultato superiore al 62%, in scia rispetto all’ultima edizione quando Amadeus chiuse il martedì con oltre il 65%. Gli esperti Snai puntano anche sul look di Carlo Conti: il “debutto” con cravatta del presentatore toscano è offerto a 1,55 contro il 2,25 del papillon.

Grande novità invece nelle quote della gara: in forte ascesa Olly con “Balorda Nostalgia” sceso dal 10 di inizio dicembre all’attuale 5,75 su Planetwin365, in rimonta su Giorgia, in pole con “La cura per me” offerta a 5. Irrompe sul podio anche “Lentamente” di Irama, sceso anche lui da 9 a 6,25 mentre esce dal podio virtuale “Dimenticarsi alle 7”, ora data vincente a 8. Tra i “delusi”, i bookmaker continuano a bocciare i “rivali” Fedez e Tony Effe, entrambi offerti a 31, come l’ultima vincitrice di Amici, Sarah Toscano, la cui vittoria è fissata a 51 volte la posta.