Bordighera, all'ex chiesa anglicana arriva la rassegna “Winter in Winter 2025”

Quattro concerti presso l’ex Chiesa Anglicana di Bordighera in memoria di Gulshan Antivalle e per le donne di pace, dedicati al rispetto della figura femminile: è la nuova iniziativa “Winter in Winter 2025”, promossa dall’Associazione Amici di Winter e approvata dalla Giunta Comunale di Bordighera nella seduta del 14 gennaio. La rassegna rientra nell’ambito del 39° Inverno Musicale e nel calendario delle manifestazioni della città delle palme.

“E’ un piacere e un onore ospitare “Winter in Winter 2025”, ciclo di concerti di grande valore artistico, ambasciatori di un fondamentale messaggio di rispetto della Donna e omaggio a Gulshan Antivalle, già presidente dell’Associazione e promotrice senza riserve della valorizzazione del patrimonio botanico, paesaggistico, storico e culturale di Bordighera.” dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Melina Rodà.

I concerti sono in programma sabato 1 febbraio, sabato 22 febbraio, domenica 9 marzo e sabato 5 aprile, sempre alle ore 21.00, nel centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4.