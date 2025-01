Il gruppo Unoenergy approva il bilancio finanziario e di sostenibilità 23/24: fatturato da mille milioni di euro

L’Assemblea dei Soci del Gruppo Unoenergy - tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni - ha approvato in data 10 gennaio 2025 il Bilancio consolidato Finanziario e di Sostenibilità 2023/2024, confermando gli obiettivi fissati e il costante impegno per lo sviluppo sostenibile. Il Gruppo ha registrato risultati di rilievo grazie a una strategia di crescita nel mercato della transizione energetica, all’incremento dei volumi nei principali segmenti di business e a una gestione finanziaria mirata.

PRINCIPALI RISULTATI FINANZIARI

Nell’esercizio 2023/2024 il Gruppo ha conseguito incrementi nei volumi di vendita nel settore delle commodity: gas naturale per Mmc 469,1 (+9,9%) ed energia elettrica per GWh 1.430,8 (+9,0%), con un fatturato consolidato complessivo di 1.098,3 milioni di euro, in calo del -5,9% rispetto all’anno precedente a causa della riduzione dei prezzi delle materie prime energetiche. Parallelamente, il Gruppo ha registrato un Margine operativo lordo (EBITDA) pari a Euro 85,8 milioni, in aumento del 68,4%, e un utile consolidato di 40,6 milioni (+ 64,3%). Il portafoglio è cresciuto del 17,8%, con circa 500mila clienti. Al 30 settembre 2024 Unoenergy rileva una posizione finanziaria netta positiva per 44,8 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto al 30 settembre 2023, anno in cui il Gruppo registrava un indebitamento finanziario netto pari a Euro -36,9 milioni. Nl corso dell’esercizio c'è stata una importante generazione di cassa dovuta principalmente ai risultati della gestione operativa e alle azioni intraprese nel corso degli esercizi precedenti, volte a migliorare la gestione del circolante.

INVESTIMENTI STRATEGICI E NUOVE LINEE DI SVILUPPO

Nel corso dell’esercizio, il Gruppo ha perseguito una strategia di crescita e diversificazione, realizzando operazioni chiave come:

· La costituzione della società Unoenergy Solar Power S.r.l, per lo sviluppo e la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica di taglia medio-grande

· L’acquisizione del 100% delle quote della società Driwe S.r.l. (oggi Unoenergy driwe) specializzata in soluzioni complete dedicate ad aziende e privati per la gestione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Con queste operazioni il Gruppo Unoenergy ha ampliato la gamma di servizi offerti e rafforzato il suo posizionamento sia nel mercato della mobilità elettrica che in quello dei servizi di efficientamento energetico, dove la società opera già come player di riferimento grazie al know how nella realizzazione di impianti fotovoltaici e termici.

"Il 2023/2024 ha rappresentato un anno di profonde trasformazioni e risultati rilevanti per il nostro Gruppo, che riflettono non solo la solidità economica, ma anche la capacità di affrontare con determinazione le complessità di un mercato instabile e in evoluzione, trasformandole in opportunità di crescita, diversificazione e innovazione. La transizione energetica rappresenta una sfida cruciale, non solo per il nostro settore, ma per la società nel suo insieme: siamo determinati a contribuire attivamente, investendo in innovazione e soluzioni sostenibili in grado di incrementare i volumi di energia green nel nostro Paese, generando valore condiviso per tutti gli stakeholder” spiega Walter Lagorio, Presidente del Gruppo Unoenergy.

“L’espansione del portafoglio clienti unita al rafforzamento del risultato operativo e al miglioramento della solidità finanziaria e delle vendite confermano l’efficacia delle scelte strategiche intraprese. Il Gruppo Unoenergy, oggi composto da oltre 900 dipendenti e collaboratori, vuole essere una terza via nel mercato italiano dell’energia, grazie a un modello di business che punta sulla consulenza e sulla vicinanza al cliente, su un customer care interno e su una rete composta da oltre 200 tra sedi, point e corner distribuiti su tutto il territorio nazionale” ha dichiarato Fabio De Martini, Amministratore Delegato del Gruppo Unoenergy.

Il rapporto con la clientela è ulteriormente valorizzato dai risultati certificati dalla Relazione annuale ARERA 2024, che posiziona il Gruppo Unoenergy come leader nel settore per qualità del servizio clienti. Tra i principali indicatori: un tempo medio di attesa al telefono di soli 6 secondi, nettamente inferiore alla media di mercato (150 secondi), un livello di servizio del 99%, ben oltre il target settoriale (85%).

SOSTENIBILITÀ: AGLI STAKEHOLDER IL 95% DEL VALORE ECONOMICO GENERATO

Nel corso dell’anno fiscale preso in esame, il Gruppo Unoenergy ha distribuito - in linea con l’anno precedente - il 95% del valore economico generato ai propri stakeholder.

In ambito sostenibilità sociale il Gruppo ha intrapreso diverse iniziative in favore dei propri dipendenti. Tra le più significative: il Regolamento per lo svolgimento del lavoro agile - che consente a tutti i dipendenti di lavorare da remoto due giorni a settimana - e l’adozione del Regolamento Piano Welfare. Questo strumento consente a tutti i lavoratori a tempo indeterminato (il 99,5% della popolazione aziendale dipendente) con almeno sette mesi di anzianità aziendale di accedere a un credito annuale di 250 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi, offrendo un ulteriore supporto al miglioramento della qualità della vita dei delle sue persone. Nel continuo impegno da parte del Gruppo di migliorare il benessere dei dipendenti e arricchire l’offerta di welfare aziendale, nel corso dell’esercizio, è stato offerto un servizio di assistenza medica online e sono state erogate oltre 13mila ore di formazione, favorendo così lo sviluppo delle competenze della popolazione aziendale e l’inclusione.

Il Gruppo Unoenergy da oltre 20 anni è uno dei primi operatori - a capitale interamente privato - per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico a clienti residenziali, aziende e condomìni. Il Gruppo ha l’ambizione di continuare a crescere nel mercato di riferimento e lo fa ispirandosi a tre principi cardine: la solidità di un grande Gruppo, la dinamicità come attitudine al cambiamento per rispondere in modo tempestivo alle esigenze del mercato e la presenza sul territorio per costruire con le persone un rapporto di vicinanza, fiducia e ascolto. In Italia dispone di uffici commerciali, più di 200 punti vendita e di una rete di consulenti energetici che propongono servizi adeguati a supportare il consumatore nel cammino verso la transizione energetica.