Taggia: rinnovata convenzione tra Comune e ‘Lega del Gattino’ per il contrasto del randagismo sul territorio

Con delibera di Giunta, l’amministrazione comunale di Taggia ha approvato e rinnovato la convenzione proposta dall’associazione “Lega del Gattino”, per un piano triennale di sterilizzazione dei gatti randagi presenti sul territorio comunale. La collaborazione, che va avanti ormai da anni, ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno del randagismo. A seguito del censimento effettuato, sono circa 280 i gatti randagi presenti nel comune di Taggia.

“Ribadiamo nuovamente - dichiara il sindaco Mario Conio - il nostro impegno su questo fronte. Si tratta di un’iniziativa importante per garantire in primo luogo il benessere degli animali e in seconda battuta il decoro urbano. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari per l’ottimo lavoro svolto sul territorio.” Insieme alla convenzione, l’amministrazione ha inoltre approvato un contributo pubblico di 5mila euro, per l’annualità 2025, utile a tale scopo.