Sanremo: il Tar accoglie il ricorso per un dehors a giardini Vittorio Veneto, annullato il provvedimento del Comune

Il Comune di Sanremo dovrà concedere il dehors sul marciapiede, secondo quanto sentenziato dal Tar della Regione. Si tratta di un caso nato nel 2018 e relativo all’autorizzazione della società Fam Srl, che gestiva un ristorante nella zona di giardini Vittorio Veneto, nella città dei fiori.

L’autorizzazione era valida per un dehors parzialmente chiuso da 22 metri quadri, di fronte all’attività. Nel 2022 era subentrata la società ‘Via Veneto’, chiedendo il rinnovo della concessione del suolo pubblico ma, nel febbraio del 2023 dal Comune era arrivato il no perché il regolamento comunale in materia era cambiato e non consentiva di mantenere pedane sui marciapiedi pubblici. Successivamente era arrivato anche il parere negativo della Polizia Municipale, rilevando che la distanza minima di cinque metri da un incrocio stradale non era rispettata. E, nonostante l’ulteriore istanza dei titolari del locale, dalla Municipale era arrivato un ulteriore parere negativo, visto che il dehors risultava posizionato nel cosiddetto ‘triangolo di visibilità’.

A quel punto la società ‘Via Veneto’ ha impugnato il provvedimento e, nel frattempo, il locale ha anche cambiato proprietà. Secondo il Tar e nel caso in esame, “… non può ritenersi formato alcun triangolo di visibilità dell’intersezione stradale (del resto non indicato dal Comune), con conseguente infondatezza della relativa ragione di diniego”. Il ricorso è stato ritenuto fondato e quindi accolto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), accogliendolo ha così annullato il provvedimento impugnato dai titolari del locale.