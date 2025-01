Il cuore verde di Camporosso: un viaggio nell'erbario del botanico e scrittore Marco Damele

Marco Damele, botanico e scrittore di Camporosso, ha realizzato un erbario di erbe spontanee che rappresenta un tesoro inestimabile per la biodiversità del territorio ligure e di Camporosso in particolare. E' una testimonianza della ricchezza vegetale della regione, raccogliendo specie maggiormente diffuse e celebrando l'importanza della conservazione della flora spontanea.

L'erbario di Marco Damele include una vasta gamma di specie spontanee che crescono naturalmente nelle colline e nei campi di Camporosso. Ogni esemplare è stato meticolosamente raccolto, essiccato e catalogato per offrire una visione dettagliata della flora locale. Il lavoro di raccolta non solo documenta le piante, ma anche gli habitat in cui crescono e le loro interazioni con l'ecosistema circostante. Uno degli obiettivi principali dell'erbario è educare il pubblico sull'importanza delle erbe spontanee e della loro conservazione.

Damele organizza regolarmente visite guidate e laboratori per condividere la sua conoscenza con la comunità, sensibilizzando sulle piante che spesso passano inosservate ma che giocano un ruolo cruciale nella salute dell'ecosistema. L'erbario di erbe spontanee non è solo un progetto scientifico, ma anche culturale. Le piante raccolte raccontano storie di tradizioni locali, usi medicinali e gastronomici che sono stati tramandati di generazione in generazione.

Damele crede fermamente che preservare queste conoscenze sia fondamentale per mantenere viva l'identità culturale del territorio. Con il suo erbario, Marco Damele mira a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e a incoraggiare pratiche sostenibili. Preservare le erbe spontanee significa proteggere la biodiversità e garantire che le generazioni future possano godere della stessa ricchezza naturale che caratterizza Camporosso.