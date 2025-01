Polemiche su bollette di Rivieracqua e abbonamento dei parcheggi a Vallecrosia, la riflessione di Armando Biasi

"In questi giorni sugli organi di stampa e sui social ho letto molte polemiche da un lato riguardanti le bollette di Rivieracqua per i comuni di Bordighera e di Ospedaletti e dall'altro sui 15 euro per l'abbonamento dei parcheggi a Vallecrosia. Da qui nasce una mia personale riflessione sull'azione di buon governo fatta dalla nostra Amministrazione e dal mio ruolo di sindaco della città negli ultimi sette anni" - dice l'ex sindaco di Vallecrosia e attuale consigliere regionale Armando Biasi commentando le polemiche sorte in questi giorni sulle bollette salate di Rivieracqua giunte ai cittadini e alle imprese di Bordighera e Ospedaletti e sull'aumento dell'abbonamento dei parcheggi nella città della famiglia.

"Dopo il referendum dell'acqua, la città di Vallecrosia insieme ad altri quindici comuni, in modo serio, aveva fornito il servizio idrico integrato del comune a Rivieracqua, che ovviamente rispettava i canoni della società pubblica. Molti comuni che avevano le società partecipate, come quelli di Ventimiglia, Sanremo e Imperia, e i comuni che avevano un loro consorzio e pozzi di attingimento dell'acqua, come Bordighera, si erano opposti a quello che era un dettame normativo" - sottolinea Biasi - "Se oggi i cittadini di Vallecrosia non hanno sorprese tariffarie è perché adeguandoci per tempo a quello che erano i presupposti di una società pubblica, in questo caso Rivieracqua, ci siamo messi nella condizione di non avere sorprese".

"Sento cittadini di altri comuni che si lamentano per 10mila euro e per parallelismo osservo che nella nostra città si fa polemica, invece, per 15 euro di aumento dell'abbonamento dei parcheggi" - dichiara Biasi - "Vorrei ricordare che Vallecrosia è la città dove l'abbonamento costa, rispetto ai comuni limitrofi, più 50 per cento. Il sessanta per cento dei comuni della provincia di Imperia non è dotata del sistema degli abbonamenti per i cittadini. Infine, rispetto al numero dei parcheggi per abitante in funzione anche delle superfici, Vallecrosia è tra i comuni della provincia di Imperia con il maggior numero di posti al servizio sia dei cittadini che dei commercianti. Volevo chiudere questa dinamica di vittimismo che osservo da parte di pochi cittadini, probabilmente anche di parte, che hanno cercato di fomentare una dinamica di semplice comprensione. Vorrei far notare a loro quanto, invece, le non attente attenzioni amministrative stanno comportando ai cittadini dei comuni limitrofi aumenti da 10mila euro. Ritengo che quando si ben amministra una città deve esserci anche un momento di riflessione come adesso sta accadendo nella valutazione delle tariffe dei comuni circostanti a noi. Oltre a quello che è l'aspetto del piano tariffario sono in corso opere pubbliche che porteranno entro un anno all'aumento della disponibilità di posti auto per la città di Vallecrosia con ulteriori 400 posti auto. Da una parte finisce l'attività amministrativa dall'altra parte si sviluppa, con bandi e progettualità, la crescita di un territorio".