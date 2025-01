La Federalberghi della provincia di Imperia incontra l'Assessore al Turismo regionale Luca Lombardi

La Federalberghi - Confcommercio della provincia di Imperia ha incontrato oggi l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi presso la sede provinciale di Imperia. Per la Federalberghi sono intervenuti il presidente provinciale Davide Trevia, con il Direttore provinciale Luca Erba, con la segretaria di sindacato Alessia Bosio, il presidente della Città di Imperia Dario Ghiglione, il presidente del comprensorio di Arma di Taggia, Gianfranco Roggeri, il presidente di Sanremo Silvio Di Michele, la presidente di Ventimiglia Donatella Francescato e i consiglieri provinciali Antonio Gajani, Franco Nossa, e Christian Burrows. Ha inoltre portato il suo saluto al tavolo di confronto il presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi.

La riunione ha visto un positivo confronto su numerose tematiche di grande interesse per la categoria, fra cui la D.M.O. (Destination Management Organization - modello organizzativo per la gestione di destinazioni turistiche - ndr), i bonus assunzionali, la tassa di soggiorno, viabilità e infrastrutture, abusivismo, fiere e promozione turistica. Con l’assessore Lombardi si è trovata piena condivisione di intenti su tutti i temi ed è stata ribadita la disponibilità reciproca ad una stretta collaborazione a vantaggio non soltanto della categoria, ma anche dello sviluppo turistico in generale. Nel corso dell’incontro è intervenuta telefonicamente anche la consigliera regionale Lilli Lauro, nel merito della mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, nella quale si propone un intervento presso i concessionari autostradali in Liguria, circa la concessione di gratuità quale conseguenza dei grandi disagi che gli automobilisti sono costretti a subire per la presenza di numerosi cantieri. L’assessore Luca Lombardi ha parlato dell’incontro come della prima fase di un ciclo di confronti cui dare continuità periodica.

Dice il Presidente provinciale della Federalberghi – Confcommercio Davide Trevia: “È stata indubbiamente una riunione costruttiva e come concordato con l’assessore Lombardi è importante che questo confronto venga mantenuto nel tempo con cadenza periodica. I temi affrontati rappresentano opportunità e criticità comuni a tutti i territori della nostra provincia e soltanto operando in sinergia con la Regione potremo puntare concretamente alla soluzione delle problematiche e a un incremento dello sviluppo turistico”.

Sottolinea l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi: “Ho risposto molto volentieri all’invito rivoltomi dalla Federalberghi - Confcommercio ed ho trovato piena condivisione di intenti. È importante lavorare in sinergia per lo sviluppo turistico del nostro territorio, sia costiero che dell’entroterra, che è argomento di comune interesse e sul quale ci stiamo impegnando”.