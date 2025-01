Coldiretti Imperia ottiene incontra il sub commissario Brescianini sul costo dell'acqua potabile: chiesti chiarimenti e garanzie sul pregresso

Questa mattina si è svolto l’incontro ufficiale tra Coldiretti Imperia, in presenza di Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, Presidente e Direttore di Coldiretti Imperia, e il Sub Commissario dell’ATO idrico integrato Ovest, Cecilia Brescianini. L’incontro è stato ottenuto grazie all’impegno dell’associazione che ha lavorato intensamente per portare all’attenzione delle istituzioni le difficoltà legate al costo dell’acqua potabile per le imprese agricole del territorio.

Nel corso dell’incontro, Coldiretti ha avanzato alcune richieste fondamentali, prima tra tutte la necessità che l’ATO idrico metta nero su bianco che le somme richieste a titolo di pregresso siano da considerarsi unicamente come conguagli e non retroattività. È cruciale che le imprese agricole ricevano conferme ufficiali che i costi richiesti siano effettivamente dovuti, evitando ulteriori incertezze su una questione già di per sé complessa.

Inoltre, è stata sollecitata una sospensione dei pagamenti per un periodo di trenta giorni, affinché gli utenti possano avere il tempo necessario per verificare la correttezza delle tariffe applicate, mentre l’ATO idrico svolgerà le dovute verifiche. Questo passo è fondamentale per garantire che non vengano commessi errori che possano ulteriormente danneggiare le imprese agricole già fortemente provate da una situazione economica instabile.

Un altro punto sollevato riguarda l’applicazione delle tariffe pregresse sui contratti forfettari. Coldiretti ha chiesto chiarimenti sul modo in cui tali tariffe vengano applicate. L’associazione ha richiesto di specificare su quale base vengano calcolati i costi pregressi per i contratti forfettari, al fine di evitare ingiustizie.

Infine, è stato chiesto un aggiornamento sulla vicenda di Rivieracqua e sull’acquisizione di Ireti, la società di Iren che gestisce la distribuzione dell’acqua potabile. Coldiretti ha espresso la necessità di ottenere informazioni chiare riguardo l’evoluzione di questo processo, che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro della gestione delle risorse idriche nel nostro territorio.

Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, Presidente e Direttore di Coldiretti Imperia, al termine dell’incontro hanno dichiarato: “Abbiamo espresso con fermezza le problematiche che stanno mettendo in difficoltà le nostre aziende agricole. Ci attendiamo in tempi congrui una risposa sui quattro quesiti posti e siamo fiduciosi di trovare la soluzione. Come Coldiretti siamo lavorando proprio per evitare inutili contenziosi a carico degli enti, degli imprenditori e delle amministrazioni pubbliche, sempre mossi dal fine di tutelare i diritti delle nostre imprese.”