Sanremo: Incontro istituzionale a Mentone tra il sindaco Alessandro Mager e il sindaco di Mentone Yves Juhel

Incontro istituzionale questa mattina, a Mentone, tra il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il sindaco di Mentone Yves Juhel in nome della storica amicizia tra le due città, formalizzata lo scorso anno durante il precedente mandato amministrativo con la firma del gemellaggio a Sanremo in occasione del Corso Fiorito. Il sindaco Mager è stato accompagnato dall’assessore Lucia Artusi e dal Segretario Generale Monica di Marco.

“Ringrazio il sindaco Yves Juhel per l’invito - dichiara il sindaco Mager -: è stata una bella occasione di confronto per rinsaldare i rapporti tra Sanremo e Mentone, due città caratterizzate da molte similitudini nel tessuto economico, sociale e culturale, nonché nel campo delle tradizioni e delle manifestazioni di rilievo internazionale. Incontri come questo favoriscono il dialogo, lo scambio di esperienze e di conoscenza, contribuendo all’arricchimento reciproco”.

L’amicizia tra Sanremo e Mentone è anche all’origine del progetto di costituzione del Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), progetto significativo per il vasto bacino a cavallo tra Italia e Francia, dalla costa all’entroterra.