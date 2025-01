'L'INTERVISTA': Enrico Ioculano a tutto campo su Ventimiglia, l'ospedale unico e le infrastrutture (Video)

"Penso che Ventimiglia sia amministrata molto male". Non usa giri di parole l'ex sindaco Enrico Ioculano (Pd) per fotografare, dal suo punto di vista, l'andamento della legislatura iniziata un anno e mezzo fa con la vittoria al ballottaggio della coalizione di centrodestra guidata dal leghista Flavio Di Muro. Un'analisi maturata nell'ambito del primo appuntamento del 2025 con "L'intervista", il nuovo format di SanremoNews nella dimensione web tv.

"Penso che il livello conflittuale all'interno dell'amministrazione - osserva l'attuale consigliere regionale, al secondo mandato - sia causato da un lato da motivi politici e dall'altro dalle capacità di chi dovrebbe saper gestire questi rapporti. Se con l'amministrazione Scullino le prime fratture si erano evidenziate dopo un anno e mezzo, in questo caso sono iniziate già pochi mesi dopo il voto, fra polemiche e rancori. Che continuano, in pratica, ogni giorno. Non vedo nulla di buono all'orizzonte, mentre noto cantieri bloccati o in ritardo". ù

Ioculano tocca poi il delicato tema della sanità, sotto vari aspetti, anche quello delle infrastrutture nella proiezione dell'ospedale unico (nuovo) a Taggia: "Serve una programmazione infrastrutturale, a cominciare dall'Aurelia bis. Invece, anziché lavorare per realizzare lotti funzionali alle ali di Taggia, a levante si punta alla circonvallazione tra Imperia e Diano, che sarà utile per le due città, ma non per un nuovo presidio ospedaliero provinciale".