Cantieri infiniti in Liguria, Biasi (Lega): “A fine lavori promuovere campagne di promozione turistica”

“La Lega ha votato a favore dell’ordine del giorno che impegna il presidente Marco Bucci e la giunta regionale ad attivarsi presso il Mit e le Concessionarie autostradali al fine di garantire agli utenti l’esenzione dei pedaggi nei tratti interessati dai ‘cantieri infiniti’ come forma di risarcimento per i quotidiani disagi che i liguri sono ormai costretti a subire da anni”.

Lo ha detto Armando Biasi, Consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive. “Durante il dibattito in aula consiliare – prosegue - ho proposto al presidente Bucci di richiedere una forma di risarcimento per i danni di immagine subìti dalle attività liguri, in particolare nel settore turistico e commerciale. Nello specifico, si tratta di un investimento per la promozione di campagne pubblicitarie a favore del nostro territorio, da realizzare al termine dei lavori e a spese dei Concessionarie”.

“Anche in questo modo – termina Biasi - potremo restituire alla Liguria la dignità che si merita a fronte dei continui messaggi negativi, pure sui social network e da parte di personaggi famosi, che continuano a demotivare arrivi e soggiorni nella nostra regione a causa dei rallentamenti, code e chiusure autostradali dovute ai cantieri”.