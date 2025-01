Ventimiglia: nuova stagione Erasmus Plus per gli allievi del Fermi Polo Montale nel 2025

È stato un anno fervido di attività 'Erasmus plus' per gli allievi del Fermi Polo Montale di Ventimiglia quello appena trascorso, e per l’Istituto che, per la prima volta, ha svolto anche il ruolo di ente ospitante, accogliendo tre allieve di un istituto tecnico olandese per la costruzione e l’ambiente che hanno potuto svolgere la loro internship della durata di due mesi, da settembre a novembre, in studi architettonici di rilievo del nostro territorio, tra Bordighera e Ospedaletti. A novembre la scuola ha ricevuto anche la visita dei due tutor olandesi, entusiasti dell’esperienza delle loro allieve.

Tutto ciò grazie al rapporto con il Consorzio dei Professionali che, nelle persone di Rosanna Rossi e Cecilia Catellani, si consolida sempre di più, offrendo l’opportunità unica ad allievi meritevoli delle classi quarte che frequentano gli indirizzi tecnico-professionali di ottenere borse di studio ed effettuare esperienze di lavoro e di vita in un paese europeo, della durata di tre settimane, nel corso dell’anno scolastico. Dal 2021 ad oggi sono partiti in mobilità all’estero circa venti allieve ed allievi del Fermi Polo Montale, per ora verso la Spagna (Siviglia e Valencia) e l’Irlanda (Dublino).

E con questo 2025 si apre una nuova stagione; il 17 dicembre scorso si è svolto nell’aula Petrognani del Polo l’ormai consueto incontro di informazione e disseminazione destinato ai candidati del corrente anno scolastico, con la presenza e la guida della referente e coordinatrice del programma Erasmus+, prof. Silvia Alborno, e le 4 allieve che hanno avuto la meritata fortuna di effettuare l’esperienza a maggio del 2024. Sono Martina Caputo, allieva del Montale amministrazione finanza e marketing RIM, che ha vissuto tre settimane a Dublino svolgendo il suo tirocinio in una libreria; Sara Forieri del Polo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che ha lavorato a Siviglia in una scuola per l'infanzia; Assia Zaari del Polo Servizi commerciali-turismo accessibile e sostenibile che a Siviglia ha lavorato in un’ agenzia di affitto e visite guidate in bicicletta; infine Martina Ghu, allieva del Fermi Costruzione Ambiente e Territorio, che sempre a Siviglia ha svolto la sua esperienza lavorativa in uno studio di architettura.

La sistemazione durante le tre settimane può avvenire in famiglia, come è stato il caso per Martina a Dublino, o in residenza universitaria, come è avvenuto per Sara, Assia e Martina a Siviglia. La borsa di studio comprende il viaggio, i trasporti locali e vitto e alloggio. Il gruppo dei ragazzi normalmente è di 12 allieve e allievi selezionati in Istituti tecnici e professionali e provenienti da tutta Italia, naturalmente membri del Consorzio dei Professionali, accompagnati da docenti e seguiti in loco da un ente ospitante. Le ragazze all’incontro informativo hanno raccontato la loro esperienza con competenza ed emozione, davanti a un pubblico attento di loro coetanei, mostrando anche le immagini delle loro presentazioni multimediali che descrivono bene gli obiettivi del programma, e l’esperienza vissuta a 360 gradi, dal punto di vista lavorativo, culturale e formativo sociale. La referente racconta come in questi anni i ragazzi che hanno potuto partecipare siano sempre tornati estremamente entusiasti e arricchiti personalmente e professionalmente, anche quando hanno dovuto affrontare inevitabili difficoltà.

Le parole d’ordine del programma risiedono nelle competenze chiave trasversali promosse dall’ Unione Europea -le soft skills- e gli obbiettivi di sostenibilità, inclusione, cittadinanza attiva perseguiti dall’UE; formare quindi cittadine e cittadini consapevoli, responsabili, capaci di essere curiosi e aperti a culture diverse, di affrontare e risolvere problemi e di accogliere «l’altro» con spirito di empatia e inclusione. A conclusione del percorso di mobilità i ragazzi, dopo aver compilato tutta la documentazione richiesta dall’Agenzia Europea, ottengono certificazioni utili per il loro futuro, oltre al riconoscimento di circa 100 ore di PCTO, il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

"Auguriamo dunque il meglio ai nuovi potenziali candidati per questo 2025 appena iniziato - dicono dalla scuola - che saranno selezionati dalla commissione interna alla scuola entro il prossimo 25 gennaio, per poi seguire una formazione e selezione esterna a cura e ospiti del Consorzio, a Salsomaggiore Terme, verso la fine di febbraio, prima di partire per l’esperienza vera e propria tra aprile e maggio 2025: in bocca al lupo ragazze e ragazzi".