Una giornata dedicata al rispetto, due appuntamenti a Ventimiglia (Foto)

Il rispetto sarà il tema al centro di due appuntamenti previsti il 16 gennaio a Ventimiglia: un convegno rivolto ai giovani in programma alle 9 presso il teatro comunale e un incontro dedicato agli adulti che andrà in scena nel pomeriggio nella sala XXV Aprile.

Al mattino i ragazzi delle scuole si riuniranno in teatro per partecipare al convegno, proposto dall'assessorato ai servizi sociali, all'istruzione, alle politiche giovanili e di inclusione, che sarà presentato e moderato dall'assessore Milena Raco. Per l'occasione interverranno diversi ospiti: il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che aprirà il convegno; il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana; il consigliere regionale Enrico Ioculano; il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta; il consigliere provinciale Gabriele Amarella; il comandante dei carabinieri Marco Da San Martino; lo psicologo Vittorio Toesca, consigliere alle Pari Opportunità del comune di Sanremo; l'ispettore della polizia postale Ivano Rebella e Matteo Lupi, presidente della Spes Auser.

Vi saranno, inoltre, il laboratorio Violi...Amo a cura della psicologa del centro anti violenza Isv Roberta Rota; proiezioni video a cura dell'istituto comprensivo Cavour e l'intervento della dirigente Antonella Costanza; proiezioni video dell'istituto comprensivo Biancheri e l'intervento del professor Pierfrancesco Musacchio; testimonianze degli alunni del liceo Aprosio e l'intervento della dirigente Lara Paternieri. La chiusura del convegno sarà a cura della dottoressa Alessandra Risso, dirigente dell'area amministrativa e direttore sociale dell'ambito 1.

Nel pomeriggio, invece, presso la sala 25 Aprile nell'ex tribunale si terrà "Il laboratorio del rispetto", un incontro rivolto alle famiglie degli alunni che parteciperanno all'incontro della mattina, proposto dall'assessorato ai servizi sociali, all'istruzione, alle politiche giovanili e di inclusione. L'assessore Milena Raco aprirà l'evento durante il quale interverranno la psicologa Patrizia Sciolla, il giudice Paolo Luppi, l'avvocato Maria Giovanna Svara, il professore dell'istituto comprensivo Biancheri Pierfrancesco Musacchio, l'assistente sociale Silvia Mabedeje e la dirigente dell'area amministrativa e direttore sociale dell'ambito 1 Alessandra Risso. Sarà, dunque, una giornata di confronto per imparare a 'coltivare il rispetto'.